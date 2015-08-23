Напередодні Дня Незалежності СБУ запобігла терактам на вокзалах Одеси (фото)
15:18, 23 серпня 2015Суспільство
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В Одесі затримано трьох осіб, причетних до підготовки вибухів на залізничному та автобусному вокзалах міста.
Зловмисники готували пристрої для вибухів / Фото СБУ
Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, зловмисники затримані напередодні Дня Незалежності співробітниками Служби безпеки України.
Зокрема, троє місцевих жителів затримано на території одного з гаражних кооперативів, коли вони готували пристрої для вчинення злочину.
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«У них вилучено потужний вибуховий пристрій з годинниковим механізмом і компоненти для виготовлення інших вибухових пристроїв, а також патрони до автоматичної зброї», - наголосили у прес-службі.
Фото СБУ
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