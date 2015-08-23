Напередодні Дня Незалежності СБУ запобігла терактам на вокзалах Одеси (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, зловмисники затримані напередодні Дня Незалежності співробітниками Служби безпеки України.

Зокрема, троє місцевих жителів затримано на території одного з гаражних кооперативів, коли вони готували пристрої для вчинення злочину.

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«У них вилучено потужний вибуховий пристрій з годинниковим механізмом і компоненти для виготовлення інших вибухових пристроїв, а також патрони до автоматичної зброї», - наголосили у прес-службі.