У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виробництва вибухівки (відео)

Як зазначає прес-центр СБУ, ця небезпечна речовина використовується в терористичних цілях як ініціюючий чи основний вибуховий засіб.

Читайте такожУ Миколаєві затримали групу проросійських пропагандистів, які закликали створити "МНР" (фото, відео)

Під час обшуку співробітники СБ України вилучили вибухівку та компоненти до неї, приладдя для синтезу пероксиду ацетону та виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Речовина знешкоджена вибухотехніками на місці у зв’язку з небезпекою її транспортування.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України. Проводяться невідкладні оперативно – слідчі дії.