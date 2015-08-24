Європейські та українські посли заспівали гімн України. Відео

Україна сьогодні відзначає 24-ту річницю Незалежності / Фото УНИАН

Радіо ЄС підготувало до Дня Незалежності відеокліп за участю низки іноземних дипломатів, що працюють в Києві, послів України у європейських країнах, а також інших відомих громадськості осіб.

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Кожен з них проспівав один рядок гімну України.

Після завершення співу учасники кліпу звернулися до українців.

"Я закохався у вашу країну 1 грудня 2013 року, коли побачив завзяття і дух українців, які хотіли змінити свою країну. Бажаю, щоб цей дух завжди залишався з вами", сказав, зокрема, посол Іспанії в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне, передає «Європейська правда».

"Британія продовжить політику підтримки і солідарності за ради побудови нової, сильної, успішної, стабільної та єдиної України", - пообіцяв британський посол Саймон Сміт.

Посол Латвії Аргіта Даудзе додала, що вважає свято незалежності великим днем для всієї України та для Європи

Свої відео для кліпу надали також українські виконавці Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Джамала.

З іноземних дипломатів для українців заспівали посол Литви Марюс Януконіс, посол Канади Роман Ващук, заступник посла Нідерландів Річард Скарборо, посол Данії Крістіан Донс Крістенсен, дипломат представництва ЄС в Україні Гусман Гарсія Родрігес.

Також по одному рядку проспівали посли України в Польщі (Андрій Дещиця), Фінляндії (Андрій Олефіров), Австрії (Олександр Щерба), у Ватикані (Тетяна Іжевська), у Франції (Олег Шамшур) та генконсул України в Мюнхені Вадим Костюк.