У Москві святкують День Незалежності України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, вранці українські дипломати провели святкове зібрання. У своїх виступах дипломати відзначили ключовий внесок українських військовослужбовців у боротьбу за незалежність України та вшанували пам'ять загиблих у боях з агресором на Донбасі хвилиною мовчання.

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Потім представники українського дипломатичного корпусу та члени родин, більшість з яких були вдягнуті у вишиванки, поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченка у Москві біля готелю "Україна".

Крім того, сьогодні о 19.00 за київським часом у Культурному центрі України на Арбаті відбудеться зустріч співвітчизників з нагоди Дня Незалежності України.

Як повідомили у Раді "Українців Москви", на зустрічі звучатимуть поздоровлення від президента України Петра Порошенка, вітальні слова від Посольства України, відбудеться концерт.

Своєю чергою у вітанні української громади Москви наголошується: "Україна довго виборювала цей День і продовжує захищати своє історичне право бути вільним народом. Пророчі слова "Борітеся! Поборете!" будуть реально втілені в буття України. Ми завжди будемо з Україною, і Україна буде з нами!"