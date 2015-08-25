Останній тиждень серпня порадує українців теплою погодою

Про це повідомляє «Оpogode».

Протягом дня очікується 23-29, місцями до 30 градусів тепла. Лише 26 серпня в більшості областей прийде похолодання до 20-25 градусів тепла. Вночі в Україні передбачається 12-17, у західних областях та на північному сході 10-15 градусів тепла.

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Протягом тижня переважатиме високий атмосферний тиск, а, отже, суха повітряна маса. Невеликі дощі можливі на півночі і в центрі вдень 26 і вночі 27 серпня.

У Києві протягом 25-30 серпня переважатиме суха погода, лише вдень 26 і вночі 27 серпня місцями можливі локальні незначні дощі. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень 25-30, 26 серпня 22-24 градуси тепла.