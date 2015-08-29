В Одесі правоохоронці провели обшук у будівлі облради

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, слідчі дії пов'язані з порушенням законодавства при продажу комунальних об'єктів.

Обшук проводиться в кабінетах регіонального відділення управління майнових відносин співробітниками Одеського обласного управління протидії злочинам у сфері економіки, слідчого управління ГУМВС та прокуратури області.

«28 серпня в слідче управління міліції в Одеській області надійшли матеріали від представника однієї з одеських міських організацій щодо незаконних дій з боку посадових осіб управління Одеської обласної ради з майнових відносин. У заяві йшлося, що під час аукціону об'єкти будівлі та споруди комунальної власності продавалися за заниженими цінами», - повідомили у відділі. Зокрема, йдеться про частини Будинку прийомів облради, Масонський дім та території біля Палацу спорту, площею 1,802 кв. м.

За цим фактом 28 серпня розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Такі дії передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зі спеціальною конфіскацією.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в будівлі Одеської обласної ради проводиться обшук.

14 серпня облрада продала з аукціону Будинок російського технічного товариства, відомий у місті, як «Масонський дім», за 1,61 млн грн. Будівля 19 століття, розташована в центрі Одеси (вул. Князівська,1/а) пішла з молотка за стартовою ціною.

31 липня було продано за 11,6 тис. грн недобудоване «пальове поле» нової арени за Одеським палацом спорту і дачу Григорія Маразлі (міський голова Одеси в 1878-1895 роках) за 22,5 млн грн, яка раніше була єдиним комплексом з Будинком прийомів облради.