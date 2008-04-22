6 тисяч спостерігачів не зводять очей з випускників

Понад 6 тисяч громадських спостерігачів стежать за проведенням зовнішнього тестування з української мови та літератури, яке розпочалося сьогодні об 11.00 в усіх регіонах України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, громадські спостерігачі контролюють дотримання правил проведення зовнішнього тестування як з боку учасників тестування, так і з боку інструкторів та організаторів.

Особливістю цьогорічної вступної кампанії є те, що громадський контроль охопить і зовнішнє тестування, і роботу вступних комісій вищих навчальних закладів.

У проведенні громадського контролю беруть участь громадські організації та батьківські комітети – всього понад 80 організацій. Спільну всеукраїнську кампанію спостереження проводять Громадянська мережа "Опора", Комітет виборців України і Центр тестових технологій та моніторингу якості освіти.

Громадянська мережа "Опора" підготувала та зареєструвала 1650 спостерігачів, Комітет виборців України - 700. Решта спостерігачів представляють інші громадські організації. Громадський контроль здійснюється на усіх 1888 пунктах тестування.