СБУ затримала в Маріуполі співробітника військкомату за співпрацю з терористами "ДНР" (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий збирав для бойовиків "ДНР" дані про озброєння, місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки та особового складу Збройних сил України.

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Інформацію він передавав через одного з бойовиків, з яким у 90-х роках проходив службу у системі Держдепартаменту України з питань виконання покарань, йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у командира взводу вилучено комп'ютерну техніку, жорсткі диски та флеш-накопичувачі, а також мобільні телефони, якими він користувався для контактів з терористами, поінформували в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.