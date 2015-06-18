На Донеччині заарештовано коригувальницю вогню бойовиків на прізвисько "Мала"
У Донецькій області заарештовано жительку смт Миронівський 1981 року народження на прізвисько "Мала", яка збирала інформацію про розташування позицій Збройних сил України і коригувала вогонь бойовиків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, за словами начальника ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, на прохання свого двоюрідного брата Руслана Гордієнка 1985 року народження, бойовика "ДНР", артилериста на прізвисько "Гордей" вона збирала і передавала інформацію про розташування позицій ЗСУ, чисельність та види військової техніки у населених пунктах поблизу Дебальцевого (Миронівський, Луганка, Роти, Червоний Пахар)".
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Встановлено, що "Мала" діяла впродовж 4 місяців. За її повідомленням, переданим через "Гордія", важка артилерія бойовиків завдавала ударів по позиціях ЗСУ. Жінка також коригувала вогонь противника, відстежувала всі влучення і телефоном звітувала брату про кількість та види пошкодженої військової техніки.
Відносно неї відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі. Затримана дає детальні свідчення.