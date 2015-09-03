Завтра в Україні молитимуться про дарування дощу

Про це розповів секретар Київської єпархії по місту Києву протоієрей Віктор Іващук, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Зараз на Київщині спостерігається тривала посуха, вирують пожежі, горять ліси та торфовища. Тому Блаженніший владика благословив звершити 4 вересня по всіх храмах і монастирях молебень про дарування дощу», – розповів отець Віктор.

За його словами, такий молебень Церква завжди соборно звершує у подібних обставинах.

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«Також такий молебень буває, коли спостерігаються засухи, від яких страждає урожай. У таких випадках Церква підносить особливі молитви до Всевишнього, щоб рік не виявився голодним», – говорить священнослужитель.

Водночас, у зв’язку із ситуацією на Київщині, 4 вересня братія Києво-Печерської лаври та студенти Київської духовної академії та семінарії звершать хресний хід зі святинями, під час якого молитимуться про дарування дощу.

Хресний хід почнеться від храму Всіх Преподобних Отців Києво-Печерських (Теплого храму). Потім братія лаври та студенти духовних шкіл, підносячи особливі молитви, проїдуть на автобусі навколо столиці з чудотворними іконами Богородиці – Успенською Печерською та Порт-Артурською, а також із мощами священомученика Климента, папи Римського.

Як повідомлялося, 3 вересня пожежею охоплені ліси та торфовища навколо Києва. У столиці України через дим і аномальну спеку призупинили навчання в школах. Слідом за Києвом їдкий дим накрив Черкаську та Вінницьку області.