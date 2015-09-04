Коломойського розсмішили заяви Слідкому РФ про арешт його майна : погано працюють, знайшли не все

Колишній глава Дніпропетровської області Ігор Коломойський прокоментував слова керівника Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, який напередодні відзвітував про арешт в анексованному Криму декількох десятків об'єктів, які нібито належать компаніям українського бізнесмена.

"Вони це майно заарештовують втретє. Хтось грабує награбоване, а вони заарештовують арештоване", - прокоментував ТСН.ua Ігор Коломойський.

"Все, що можу сказати: потрібно працювати активніше - знайшли не все", - пожартував бізнесмен. Нагадаємо, вчора Бастрикін заявив, що на 71 об'єкт нерухомості в Криму і Севастополі, які належать компаніям, підконтрольним Ігорю Коломойському, накладено арешт. Зокрема, йдеться про адміністративні будівлі, приміщення, автозаправні станції та іншу нерухомість. Крім того, згідно з рішенням суду, заарештована офісна будівля, розташована у Москві на вул. Поварскій, яка належить російській фірмі ЗАТ "Еліт-Холдинг" (співзасновником є І.Коломойський).

Російські силовики вважають, що отриманий в результаті здавання в оренду приміщень цієї будівлі прибуток може використовуватися бізнесменом "для фінансування каральної операції на південному сході України".