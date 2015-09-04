Мінкультури зняло нормативні бар'єри у використанні електронних квитків

Міністерство культури України зняло нормативні бар'єри у використанні електронних квитків закладами культури.

Відповідний наказ Міністерства культури України від 13 липня 2015 року № 488, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 911/27356, був погоджений Міністерством фінансів України, Державною реєстраційною службою України та Державним комітетом статистики України, повідомляється на сайті Мінкульту.

Відповідним нормативно-правовим актом внесені зміни до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, якими приведено діючу Інструкцію у відповідність до вимог Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності» та Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495. Зняті обмеження для обліку квитків, які застосовувалися раніше як для бланків суворої звітності.

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Також створено правові підстави для запровадження автоматизованої системи продажу квитків (АСПК), тобто організації електронного обліку операцій з продажу та бронювання квитків, та зняті раніше встановлені обмеження для форми квитка в паперовому вигляді при застосуванні АСПК.

Тепер дозволено організацію відвідування культурно-мистецьких подій та закладів без використання паперового квитка, використання різних видів програмного забезпечення та забезпечено принцип невтручання держави у ринкові відносини між закладами культури та суб’єктами господарювання, які забезпечують функціонування АСПК.

Введення в дію норм даного наказу, створить умови для більш зручного придбання і бронювання відвідувачами квитків до закладів культури та сприятиме отриманню вичерпної інформації про культурно-мистецькі події.