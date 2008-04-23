У Медведька не пов’язують смерть Шульги зі справою про отруєння Ющенка

У Генеральній прокуратурі не пов’язують зі справою про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА смерть одного зі свідків у справі Володимира Шульги .

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША сьогодні на брифінгу.

За його словами, роль В.Шульги у цій кримінальній справі була досить незначною.

Говорячи в цілому про стан розслідування справи про отруєння Президента, М.ГОЛОМША підкреслив, що в ній є досить серйозні просування. За його словами, слідчі Генпрокуратури ведуть проводять досить велику роботу. Зокрема, було проведено більше 400 слідчих дій.

М.ГОЛОМША підкреслив, що на сьогодні є доведеним той факт, що отруєння Президента було. Він підкреслив, що заявляє про це, щоб не було маніпуляцій з цього приводу. Також М.ГОЛОМША зауважив, що поки не можна говорити про цю справу публічно, але він переконаний, що результати будуть, і ця справа буде доведена до суду.

М.ГОЛОМША відмовився говорити, чи було розширено коло підозрюваних, і чи є серед підозрюваних чинні посадовці.

Як повідомлялося, один із засновників компанії "Фокстрот" і один з ключових свідків у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Володимир Шульга помер 27 березня 2008 року у Шевченківському РВВС Києва через серцеву недостатність.

У день отруєння, 5 вересня 2004 року, В.ЮЩЕНКО, зокрема, вечеряв у гостях у тодішнього співвласника "Фокстроту" Олега ГОЛОВІНА. Організатором цього візиту був В.Шульга. Саме він поінформував, що страви, які подавали на стіл, замовили в Києві: взяли суші в японському ресторані і форель. На вечері були також виконавчий директор "Фокстроту" Віталій ГРИСЬКО, з боку В.ЮЩЕНКО були присутні Олексій ІВЧЕНКО, Давид ЖВАНІЯ, Євген ЧЕРВОНЕНКО і ще один незнайомець, грузин за національністю.

У грудні 2006 року В.ЮЩЕНКО заявив, що під час президентської кампанії 2004 року він був отруєний на дачі В.САЦЮКА.