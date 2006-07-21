Росія не переглядатиме газові контракти
15:55, 21 липня 2006Суспільство
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Версія російського міністра енергетики
Російська сторона не має наміру переглядати контракти і домовленості про поставки газу до України, заявив журналістам сьогодні голова Мінпроменерго РФ Віктор ХРИСТЕНКО, передає РІА «Новости».
"Святість контрактів - це те, що має дотримуватися сторонами, які підписали цей документ. Питання про перегляд договорів, укладених на кілька років вперед - абсолютний деструктив і спроба згенерувати нові ризики", - сказав В.ХРИСТЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про можливість перегляду контрактів на поставки російського газу до України.
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