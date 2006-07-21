СБУ викрила підпільне зерносховище

Оперативники управління СБУ в Херсонській області виявили пункт нелегального зберігання значних запасів зернових на одному з автопідприємств Херсона.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, на території одного з місцевих АТП, орендованій комерційною структурою начебто для ремонту вантажного автотранспорту, виявлено 177 тонн ячменю, близько 180 тонн пшениці і 25 тонн технічного ріпаку.

Підпільне зерносховище викрито під час перевірки, до участі у якій було залучено фахівців Херсонського представництва Державної хлібної інспекції.

Ділянка, на якій зберігалася сільгосппродукція, не була сертифікована. Умови зберігання не відповідали діючим державним стандартам і дають привід вважати, що подальше використання цього зерна на продовольчому ринку є ризиковим для споживачів.

Крім того, всупереч встановленим правилам, прийом зернових здійснювався без визначення кількості, а також без лабораторного аналізу для визначення класності. Також не проводився складський облік.

Зернопродукцію підприємець реалізовував комерційним структурам - зернотрейдерам. При цьому фінансові операції по бухгалтерських обліках свого ТОВ не проводив, що сприяло приховуванню реальних обсягів зібраного зерна і фальсифікації сільгосптоваровиробниками даних урожайної звітності з метою створення необлікованих залишків продукції та подальшої реалізації на «тіньовому» ринку.

Матеріали офіційного документування скеровані за належністю до Управління податкової міліції ДПА у Херсонській області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.