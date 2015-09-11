До Умані на святкування Рош-га-Шана прибули майже 12 тис. паломників-хасидів

До Умані на святкування єврейського нового року Рош-га-Шана вже прибуло понад 11,8 тис. паломників-хасидів з 16 країн, з них 1885 дітей та 52 жінки.

Про це УНІАН повідомили в Державній санепідемслужбі Черкаської області.

Санепідслужба також повідомляє, що в Умані організовано щоденний нагляд за діяльністю об’єктів паломництва, з використанням лабораторних методів досліджень у місцях перебування та харчування паломників. Створено відповідний запас необхідних реактивів, дезинфікуючих засобів для оперативного реагування у випадку виникнення ускладнень санепідситуції. Підготовлена госпітальна база у райлікарнях сусідніх із Уманським районах для роботи в умовах епідускладнень із гострих кишкових та особливо небезпечних інфекцій, наявні необхідні лікувальні, діагностичні, дезінфекційні засоби для проведення екстрених заходів.

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У місцях проживання та харчування прочан досліджено проби води із джерел водопостачання, 30 змивів на бактерії групи кишкової палички, 16 проб овочів на наявність нітратів – відхилень від нормативів не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, до міста Умань станом на 16.00 9 вересня прибуло 2058 паломників-хасидів. На святкування єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 27 тис. паломників із 24 країн світу, переважно з Ізраїлю та США.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 14–15 вересня.