БЮТ помалу відкриває програму Турчинова як мера Києва

Блок Юлії Тимошенко в рамках програми кандидата в мери Києва Олександра ТУРЧИНОВА розробив програму реформи житлово-комунального господарства столиці, розраховану щонайбільше на 4 роки.

Про це повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

«Найгостріші проблеми сьогодні виникають і виникли в системі ЖКГ у Києві: зайдіть на будь-який масив - там смердить, цей сектор забули і про нього тихенько мовчать», - заявив депутат.

За його словами, програма складається з 5 етапів, кожен з яких можна реалізувати в різні терміни. Наприклад, один з етапів - зміна нормативно-правової бази. Як зазначив В.БОНДАРЕНКО, кияни повинні мати прямі договірні відносини з постачальниками послуг, а не за допомогою ЖЕКів. «За місяць можна змінити правові відносини в системі», - зазначив він.

За словами депутата, за цей же термін потрібно закріпити третину теплових мереж у Києві, які «нікому не належать, і коли витікає вода - складно знайти відповідального». «Закріпити 30% безгоспних мереж за визначенням: якщо йде гаряча вода - це «Київенерго», холодна - «Київводоканал», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Також програма реформи передбачає організацію конкуренції у сфері надання послуг ЖКГ - це торкається системи вивезення сміття, встановлення альтернативних «Київенерго» котельних, організації конкуренції «Київводоканалу» з мережею артезіанських свердловин тощо.

За словами В.БОНДАРЕНКА, найтриваліший термін у програмі - близько 4 років - займе технічне переоснащення ЖКГ - заміна труб, встановлення теплоізоляційних дверей і вікон у будинках тощо.

Як зазначив депутат, найгострішою проблемою є недостатній облік послуг у Києві. За його даними, тільки 10-а частина будинків столиці обладнана спеціальними лічильниками. Як повідомив В.БОНДАРЕНКО, торік на установку лічильників було недовикористано 20 млн. грн. з держбюджету. За його словами, повне встановлення лічильників, за умови зацікавленості столичної влади, можна здійснити за один рік.

Він зазначив, що кияни нині переплачують за послуги, і підстав для підвищення тарифів на послуги ЖКГ в столиці не було.

«Сьогодні не можна говорити аргументовано (про тарифи - УНІАН), оскільки відсутній стандарт, яка повинна бути гаряча вода, як часто потрібно прибирати сходи, як часто вивозити сміття, на який час можна зупинити ліфт і не нести за це відповідальності перед громадянами, крім того, в Києві немає систем обліку», - зазначив депутат.