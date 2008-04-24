Гриценко попередив Тимошенко про удар для обороноздатності держави

Голова комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО виступає категорично проти можливого рішення уряду про передачу Яворівського полігону місцевій громаді в рамках Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав на прес-конференції у Львові.

“Я до цього ставлюсь в край негативно”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що вже мав розмову з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з цього приводу і навів ряд аргументів, які підтверджують, що таке рішення ухвалювати не можна.

“Фактично мова йде про серйозний удар по обороноздатності держави тому, що цей полігон має внутрішнє та зовнішнє значення”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він пояснив, що на ньому проводять навчання окрема бригада, аеромобільний полк та курсанти Львівського інститут Сухопутних військ. Крім цього, на ньому згідно з рішенням уряду створено міжнародний Центр миротворчості і безпеки, в який вкладені гроші Міноборони та іноземних партнерів.

За словами А.ГРИЦЕНКА, саме на цьому полігоні готуються українські та іноземні миротворці для виконання місій під егідою ООН.

А.ГРИЦЕНКО сподівається, що уряд після детального вивчення прийме відповідальне державне рішення і не піде на такий крок.

Він переконаний, що прийняття необдуманого рішення “в руслі місцевої влади” суперечить загальнонаціональним інтересам.

А.ГРИЦЕНКО запевнив, що профільний комітет докладе максимум зусиль, щоб недопустити передачі Яворівського полігону.