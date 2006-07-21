Евакуйованих з Лівану літаком доставлено в Донецьк

Сьогодні з м.Ларнака (Республіка Кіпр) до Донецька літаком доставлено 22 громадян України, евакуйованих з Лівану, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Сприяння у відправленні з Кіпру в Україну українських громадян, серед яких 9 дітей, надало Посольство України в Республіці Кіпр.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Республіці Кіпр, Представництві МЗС у Донецьку та Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.