В Умані хасиди смажили шашлики на балконі багатоповерхівки

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, ввечері 14 вересня дозорні зведеного загону управління ДСНС області по вул. Пушкіна виявили, що паломники-хасиди на мангалі на балконі останнього поверху 9-ти поверхового житлового будинку жарили шашлики. Щоб попередити виникнення пожежі, рятувальники загасили мангал.

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Ще три розпалені мангали, які хасиди залишили без нагляду поруч із багатоповерхівками по цій же вулиці, співробітники ДСНС теж загасили.

Як повідомляв УНІАН, у місті Умань Черкаської області у святкуванні іудейського нового року Рош-га-Шана цього року взяла участь рекордна кількість прочан-хасидів - 29 тис. 490, з них 64 жінки та 3161 дитина. Прочани приїхали з 21 країни.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.