В Умані у святкуванні юдейського нового року взяли участь майже 30 тисяч хасидів

Як повідомили кореспондента УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, сьогодні вночі хасиди відсвяткували 5776 юдейський новий рік.

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Порядок в місті під час святкування забезпечували працівники зведеного загону черкаської міліції та поліцейські з Ізраїлю.

Також поблизу місць масових гулянь чергували рятувальники, кінологи з собаками та вибухотехніки.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники юдейської течії хасидизму, оскільки в цьому місті на єврейському кладовищі похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічної масової прощі. Цього року Рош-га-Шана відзначають 14-15 вересня. Усі євреї, які сповідують хасидизм, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть новий рік Рош-га-Шана біля його могили, те наступний рік буде щасливим для них.