У центрі Львова триває евакуація через повідомлення про замінування готелю

Сьогодні о 17.30 на телефон оперативної служби «01» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в приміщенні «Євроготелю» на вул. Тершаківців, 6-а у центрі Львова закладено потужну вибухівку.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України, на місце події виїхали фахівці вибутехнічної служби, які розпочали обстеження семиповерхової будівлі.

На даний час вже евакуйовано 45 працівників готелю та 18 проживаючих людей.

З початку року в місті Львові аноніми «замінували» близько 8 різних навчальних закладів та житлових будинків. Судячи з усього, це повідомлення також виявиться чиїмось невдалим жартом, тому працівники правоохоронних органів проводять заходи з метою встановлення особи аноніма.