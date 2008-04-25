Збір металобрухту на полігоні у Криму: 2 загиблих і 1 поранений
09:30, 25 квітня 2008Суспільство
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Проводиться розслідування
У Криму, біля с. Стальне Джанкойського району, на території колишнього військового полігону під час збору металобрухту місцевими мешканцями внаслідок необережного поводження з невстановленим вибухонебезпечним предметом стався вибух.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинуло двоє осіб, ще одну особу з травмами та опіками у тяжкому стані госпіталізовано до міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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