"На шляху до Києва мене ніхто не зупинить": Кадиров прокоментував санкції України проти нього

Про це повідомляє "Газета.ru" із посиланням на закритий Instagram Кадирова.

«Звичайно, я задаюся питанням, як же мені прожити без рахунків в українських банках та постійних поїздок до України?!» - написав він.

За його словами, укази «подібні мильній бульбашці, і не відіграють ніякої ролі».

«Рахунків у мене у Києві немає, а, якщо захочу приїхати, ніхто і ніколи не зупинить і не вирішиться запитати, як звати», - заявив Кадиров.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

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Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються понад 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігуруєі Кадиров.