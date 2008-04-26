Двоє людей загинули при зіткненні жигулів з мікроавтобусом

О 21 год. 40 хв. 25 квітня поблизу с. Зеленьки Миронівського району Київської області, на 95 км автошляху Київ - Дніпропетровськ, водій легкового автомобіля "ВАЗ-21011" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes Sprinter".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 2 особи загинуло та 3 особи постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 128 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 особа та 142 - травмовано.