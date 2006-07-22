Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений темпами економічного зростання в Україні за перше півріччя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент говорив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу, яке було присвячене підсумкам економічного розвитку держави за перше півріччя 2006 року.

“Підсумки розвитку країни за перше півріччя 2006 року демонструють добрі результати, політичні баталії не відбилися на економічному зростанні”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що реальне зростання ВВП у першому півріччі становило 5%, а у червні цей показник виріс до 9,3% і є одним з найкращих у Європі.

“Якщо говорити про позитивні тенденції року, то варто згадати наступне – рівень інфляції знизився більш ніж удвічі, з початку поточного року зменшився державний борг, уже звичним стало стабільне виконання державного бюджету, його дефіцит оптимальний, причому менший, ніж планувалося, зростають валютні резерви”, - підкреслив Президент.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, спостерігається і приріст інвестицій в основний капітал, зростають іноземні інвестиції, яких уже надійшло майже у 4 рази більше, ніж торік, а на одного українця ці інвестиції нині складають 371 долар США, що удвічі більше від минулорічного показника.

Крім того, Президент відзначив, що поступово зростає сільськогосподарське виробництво, що 2006 року сформовано найбільший за всі роки незалежності бюджет села – 10 млрд. грн. “Вперше посівна кампанія була проведена без авралів і звичного дефіциту пального. Сьогодні влада докладає усіх зусиль, щоб добре провести жнива. Експерти прогнозують хороший урожай”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також, за його словами, у першому півріччі почав зростати видобуток нафти і газу в Україні, що у найближчі роки дозволить зменшити залежність від зовнішніх постачань енергоносіїв та “політичних планів сусідів”.

Серед іншого В.ЮЩЕНКО навів дані статистики, які свідчать про створення близько півмільйона нових робочих місць з початку поточного року в Україні. “Це результат того, що держава не втручається у підприємницьку діяльність”, - наголосив Президент.

Водночас він зауважив, що зростання економіки повинне мати конкретний результат у рості добробуту громадян.