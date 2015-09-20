Перед початком блокади анексованого Криму в Чонгарі провели мітинг

Як передає радіо "Свобода", на трасі вишикувались кількадесят автомобілів з активістами, які тримали в руках національні українські, кримськотатрські прапори та деяку партійну символіку.

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МВС у Херсонській області заявило, що до охорони порядку під час акції залучать близько сотні правоохоронців. ДАІ попередило водіїв фур про можливі ускладнення з рухом на дорогах.