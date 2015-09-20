Перед початком блокади анексованого Криму в Чонгарі провели мітинг
12:29, 20 вересня 2015Суспільство
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Вранці у селі Чонгар Генічеського району Херсонської області, розташованому на трасі Харків-Сімферополь перед в’їздом до окупованого Криму, активісти, здебільшого кримські татари, провели мітинг.
Ayder Muzhdabaev
Як передає радіо "Свобода", на трасі вишикувались кількадесят автомобілів з активістами, які тримали в руках національні українські, кримськотатрські прапори та деяку партійну символіку.
Читайте такожНа адмінкордоні з анексованим Кримом готуються до початку блокади (фото)Повідомляється, що потім частина мітингувальників поїхала блокувати Чаплинку, і ще один в'їзд на Крим – Каланчак.
МВС у Херсонській області заявило, що до охорони порядку під час акції залучать близько сотні правоохоронців. ДАІ попередило водіїв фур про можливі ускладнення з рухом на дорогах.
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