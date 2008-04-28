На «Нафтогазі-67» знайдено тіла 10 українських моряків

На українському судні «Нафтогаз-67», що затонуло в Південно-Китайському морі наприкінці березня, китайські рятувальники знайшли тіла 10-ти українських моряків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 27 квітня у Гонконгзькій протоці, поблизу району Туен Мун, найпотужнішим у Південно-Східній Азії плавучим краном “Хуа тян лун” було підняте на поверхню українське транспортно-буксирне судно „Нафтогаз-67”, яке 22 березня потонуло після зіткнення з балкером „Яохай” (прапор КНР).

За оперативною інформацією штабу ДАТ «Чорноморнафтогаз», із корпусу судна відкачуються мул та вода. На верхній палубі в районі буксирної лебідки та в інших місцях судна китайськими рятувальниками знайдено тіла 10 членів екіпажу, які поки що не ідентифіковані.

Пошук решти загиблих моряків буде продовжений опісля остаточного видалення води та заварювання пробоїни в носовій частині «Нафтогазу-67».

Станом на сьогоднішній ранок доля 5 членів екіпажу залишається невідомою.

Транспортно-буксирне судно "Нафтогаз-67" 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем "Яохай" неподалік від Сянгана (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно швидко затонуло. З 25 членів екіпажа, 24 з яких - громадяни України, семеро були врятовані.