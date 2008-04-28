Financial Times: Україна допомогла знизити світові ціни на пшеницю

Ціни на пшеницю на світовому ринку скоротилися з рекордних значень до п`ятимісячного мінімуму. Це сталося після того, як Україна зняла обмеження на експорт зернових, зазначає газета The Financial Times. За її даними, такий крок уряду Юлії Тимошенко може привести до того, що Росія вживе аналогічних заходів.

На торгах на біржі CBOT пшениця з постачанням у травні подешевшала одразу на 6,2 відсотка до 8,16 долара за бушель (35,24 літра). За останні 12 місяців пшениця на світовому ринку подорожчала удвічі.

Через стрімке зростання цін на зерно багато найбільших виробників пшениці запровадили обмежувальні заходи на її експорт, оскільки побоювалися дефіциту товару на внутрішньому ринку. Зокрема, так вчинила Росія, запровадивши спеціальне загороджувальне мито в 40 відсотків, але не менше 105 євро за тонну. Спочатку мито мало діяти до 30 квітня, але потім його чинність було продовжено до 1 липня.

Лента.ру