Помер 20-й пасажир вертольоту Мі-8

14:30, 28 квітня 2008
Суспільство
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Тих, хто вижив при катастрофі не залишилося

Помер двадцятий пасажир вертольота Мі-8, який розбився сьогодні в Чорному морі.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

«Ця людина померла», - сказав І.КРОЛЬ, додавши, що не має інформації, чи був це член екіпажа або працівник бурової платформи.

Таким чином, в результаті катастрофи Мі-8 загинули всі 20 чоловік, які були на борту вертольота.

 

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