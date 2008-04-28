Помер 20-й пасажир вертольоту Мі-8

Помер двадцятий пасажир вертольота Мі-8, який розбився сьогодні в Чорному морі.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

«Ця людина померла», - сказав І.КРОЛЬ, додавши, що не має інформації, чи був це член екіпажа або працівник бурової платформи.

Таким чином, в результаті катастрофи Мі-8 загинули всі 20 чоловік, які були на борту вертольота.