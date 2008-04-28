Через ураганний вітер припинено судноплавство каналом Дунай-Чорне море

Проливні дощі і ураганний вітер обрушились на південь Румунії, де введено підвищений рівень небезпеки, передає ІТАР-ТАСС.

У результаті злив виникла загроза повені, ряд вулиць міста Констанца і ще декількох міст на чорноморському узбережжі залиті водою, не працюють світлофори, виникла загроза затоплення автотраси, що веде від Бухареста до південних районів країни.

Разом з тим через ураганний вітер, швидкість якого сягає 60 км на годину, сьогодні було закрито всі морські румунські порти, а також припинено судноплавство каналом Дунай-Чорне море. У найближчі години дощі і сильний вітер очікуються в інших регіонах Румунії.