Через ураганний вітер припинено судноплавство каналом Дунай-Чорне море
16:05, 28 квітня 2008Суспільство
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На півдні Румунії - загроза повені
Проливні дощі і ураганний вітер обрушились на південь Румунії, де введено підвищений рівень небезпеки, передає ІТАР-ТАСС.
У результаті злив виникла загроза повені, ряд вулиць міста Констанца і ще декількох міст на чорноморському узбережжі залиті водою, не працюють світлофори, виникла загроза затоплення автотраси, що веде від Бухареста до південних районів країни.
Разом з тим через ураганний вітер, швидкість якого сягає 60 км на годину, сьогодні було закрито всі морські румунські порти, а також припинено судноплавство каналом Дунай-Чорне море. У найближчі години дощі і сильний вітер очікуються в інших регіонах Румунії.
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