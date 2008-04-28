Тимошенко вважає, що переговори між урядами України та Росії пройшли успішно

19:56, 28 квітня 2008
Суспільство
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Про це вона заявила після зустрічі з Зубковим

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що переговори між урядами України та Російської Федерації, які відбулися сьогодні в рамках 3-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, пройшли успішно і конструктивно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це вона заявила після зустрічі з прем’єр-міністром Російської Федерації Віктором ЗУБКОВИМ.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що Уряди двох країн найближчим часом втілять в життя всі домовленості, досягнуті під час цих переговорів.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Комітету з питань економічного співробітництва було підписано два ключових документа. Зокрема, Протокол про виробничу кооперацію та Протокол про стратегічну співпрацю за 10 пріоритетними напрямками.

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