Вчений, який відкрив галюциногенні властивості ЛСД, помер у 102-річному віці

Смерть доктора підтвердила місцева влада

Швейцарський учений Альберт Хофман, який відкрив галюциногенні властивості ЛСД 1938 року, помер у віці 102 років у своєму будинку неподалік Базеля. Як пише газета The Washington Post, причиною смерті став інфаркт. Смерть швейцарського доктора підтвердила місцева влада, зазначає «Газета.Ру».

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