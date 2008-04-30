На місці аварії вертольота Мі-8 знайшли ”чорний ящик” і голосовий самописець

Вчора ввечері на місці аварії вертольота Мі-8, що сталася у Чорному морі 28 квітня, було знайдено „чорний ящик" і голосовий самописець.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

"Члени Урядової комісії через шторм в районі бурової платформи "Таврида" – до 4 балів – не мали змоги одразу дістатися на місце аварії і були переправлені на платформу спеціальним краном. Одразу по прибутті на місце аварії було розпочато пошукові роботи, у результаті яких вдалося знайти "чорний ящик" та сильно обгорілий голосовий самописець", йдеться у повідомленні. "Чорний ящик" було віддано на розшифровку.

Прийнято рішення про можливість залучення до роботи створених у складі Урядової комісії підкомісій експертів за напрямком діяльності.

Штаб з розслідування причин аварії та надання допомоги сім`ям потерпілих працює цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня вертоліт Мі-8 розбився під час посадки на плавучу бурову платформу "Таврида" у Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі платформи, перевернувся і загорівся.

На борту вертольота перебували 17 співробітників платформи і троє членів екіпажу. Усі вони загинули. Тіла 14 загиблих ідентифіковані.

28 квітня розпорядженням Кабінету міністрів України була створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Головою комісії призначено міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО.

Комісія розглядає 4 можливі причини катастрофи (помилка пілота, погодні умови, технічні несправності і зовнішнє втручання).