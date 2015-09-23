Конкурс у поліцію Полтави вже становить 5 осіб на місце

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що конкурс в поліцію Полтави вже становить 5 осіб на місце.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«На цей час подано 1515 анкет. У перший же день - конкурс вже понад 5 осіб на місце», – зазначив міністр.

Серед тих, хто вже подав анкети кандидатів до полтавської патрульної поліції, – 63% чоловіків, 37% – дівчата. Майже дві третини претендентів – 66,2% – мають вищу освіту. Кількість діючих працівників органів внутрішніх справ становить 2,4% від загальної кількості людей, які подали заявки.

У прес-службі нагадали, що загальна кількість поліцейських для Полтави запланована на рівні 275 патрульних.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу в Харкові.

Уже стартував набір до поліції в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня, 15 вересня – в Херсоні, 21 вересня - у Черкасах і Кременчуці. Планується, що 26 вересня почнеться набір у Слов'янську та Краматорську.