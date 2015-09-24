У екс-депутата Сиротюка проводять обшук у справі про заворушення біля будівлі Ради - Тягнибок

Про це написав лідер «Свободи» Олег Тягнибок у Facebook.

Тягнибок пише: «у Юрка Сиротюка вдома обшук. В кращих сталінських традиціях: вдерлись, налякали дітей і розпочали обшук без адвоката».

Довідка УНІАН. 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

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Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

11 вересня суд постановив заарештувати Сиротюка на 60 діб.