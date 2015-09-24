Соціологи: рівень підтримки українцями вступу до НАТО - найвищий за всю історію незалежності

Якби референдум щодо приєднання до НАТО відбувся в липні 2015 року, 64% тих, хто взяв би в ньому участь, проголосували б за вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати соціологічного дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова з 22 по 27 липня цього року.

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Згідно з результатами опитування, 28,5% проголосували б проти.

Як відзначають соціологи, у більш прихильних до НАТО регіонах очікувана явка на такому волевиявленні була би вищою: у Західному регіоні на гіпотетичне голосування прийшли б 77% жителів регіону, у Центральному - 65%, а на Донбасі, де більшість населення проти членства України в НАТО, у референдумі взяло б участь 49%.

Соціологи відзначають, що якщо в середньому по країні рівень підтримки вступу до НАТО найвищий за всю історію незалежної України, то в регіональному розрізі існують відмінності. Так, «за» членство в НАТО проголосували б у Західному регіоні («за» - 89%, «проти» - 4%), Центральному (відповідно, 73% та 19%) та Південному (відповідно, 61% і 40%). «Проти» членства України в НАТО проголосувала б більшість у Східному регіоні («проти» - 64%, «за» - 30%) та на Донбасі (відповідно 54% і 36%).

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Всього в ході дослідження опитано 2011 респондентів з усіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки 2,3%.