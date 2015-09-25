Енергетична блокада нагадає жителям Криму 90-ті роки - Меджліс

Про це заявив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль, передає "112 Україна".

"Наскільки я дізнався у організаторів блокади, то мова йде не про абсолютну енергетичну блокаду, а те, що нагадувало початок 90-х років, коли світло вимикали на час, тобто за графіком давали. Це, звичайно, не призведе до таких катастрофічних умов, але буде дуже неприємним і для влади, і для багатьох мешканців Криму", - сказав він.

За його словами, російська "влада" Криму дуже нервує через товарну блокаду Криму.

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"Так, ціни на деякі товари зросли, мені зараз важко говорити: це сезонне зростання цін, все ж осінь, і люди великими партіями закуповують на зиму овочі і так далі, або це пов'язано з блокадою. Однак те, що місцева влада дуже нервує, м'яко кажучи, через блокаду, це видно неозброєним оком. На мій погляд, ще є певні запаси продуктів, товарів і т. д., які були завезені з України, з материкової частини Росії до Криму, і поки що, на мій погляд, такого ажіотажу ми не бачимо. Однак якщо блокада триватиме, я думаю, що з цінами і з дефіцитом певних товарів ми все ж будемо стикатися", - розповів він.

При цьому Джеляль зауважив, що залізничне сполучення з Кримом перекрито.

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"Наскільки заявили організатори блокади, і ті журналісти, і ті люди, які підтримують блокаду, і залізничне сполучення з Кримом буде перекрито. В принципі, це на великій кількості людей, на мій погляд, не позначиться, найбільше проблем буде у заводу "Кримський титан", який поставляв певні матеріали для виробництва. І, звичайно, якщо завод зупиниться, то десь 400 людей можуть залишитися без роботи", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.