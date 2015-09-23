Блокада Криму: Росія обурена і буде скаржитися у міжнародних організаціях

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова журналістам у Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми будемо піднімати ці питання, в тому числі в міжнародних організаціях», - сказала Захарова.

При цьому вона підкреслила, що в першу чергу це стосується постачання води на півострів.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалась безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

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Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією. За словами організаторів акції, вони не пропускатимуть фури до Криму до того часу, поки Росія не виконає їхні вимоги: звільнення політв’язнів, припинення тиск на незалежні ЗМІ, безперешкодний в’їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій щодо кримських татар.

Окупаційна влада Криму вважає, що жителі півострова не відчують наслідків «продовольчої блокади».