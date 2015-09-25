На кордоні з Кримом затримано знімальну групу телеканалу НТВ, яка шпигувала за бійцями - "Правий сектор"

Про це повідомляє прес-служба "Правого сектора".

"Близько 20 години бійці ПС помітили жінку, яка потайки намагалася сфотографувати український блокпост й обличчя бійців, які на ньому чергували. Перевірка документів показала, що жінка є журналістом телеканалу НТВ (Росія). Її супроводжував водій, який є громадянином України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затримані передані українським правоохоронцям. Також перевіряється інформація про те, що ще один член знімальної групи зник при затриманні.

Як йдеться на сайті НТВ, співробітниця телеканалу була допитана співробітниками Служби безпеки України.

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«Ввечері 24 вересня на кордоні України і Криму в районі міста Каланчак групою людей, які не пред'явили жодних документів, була затримана кореспондент «Центрального телебачення» Катерина Вороніна. Вона разом з українським оператором-стрінгером за редакційним завданням знімала матеріал про блокаду півострова «Правим сектором». Люди, які затримали журналістку НТВ, навіть не підпустили її до прикордонного пункту. При цьому потрібно відзначити, що Катерина Вороніна абсолютно офіційно перетнула українсько-російський кордон, прилетівши з Москви до Одеси», - розповів керівник і ведучий програми Вадим Такменьов.

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За його словами, співробітники СБУ допитували кореспондента протягом ще шести годин і тільки рано вранці відпустили, не пред'явивши жодних звинувачень.

Як наголошується, в даний час журналістка знаходиться на території України і протягом дня повинна вилетіти до Москви.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.