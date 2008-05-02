УБОЗ накрив шахраїв, які ввозили в Україну шикарні авто

На Рівненщині співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в області викрили контрабандну схему ввезення престижних автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.3 ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України, стосовно осіб, які ввозили поза митним контролем автомобілі престижних марок, зокрема, “Mercedes-Benz”, “Lexus”, “BMW”, “Toyota”, “Chrysler”, “Dodge” тощо.

Збитки держбюджету від ненадходження митних платежів, за попередніми оцінками, перевищують 3 млн. грн.

Як встановили оперативники УБОЗ, подальшій легалізації контрабандних іномарок сприяв Радивилівський районний суд Рівненщини. Туди зловмисники зверталися з цивільними позовами від імені псевдопокупців – мешканців Києва. Автомобілі вони начебто придбали на біржі в Луцьку з підробленими свідоцтвами про реєстрацію. Робилося це для визнання дійсними угод купівлі-продажу автомобілів.

Відповідачі на судове засідання не з’являлись, хоча нібито були повідомлені про розгляд справ. В подальшому судові позови задовольнялися в порядку цивільного судочинства. Водночас суд не враховував законодавчі норми, за якими автомобіль, ввезений в Україну без сплати податків та зборів, може бути переданий у користування або володіння лише після їх сплати.

У рішенні суду псевдодобросовісні покупці звільнялися від сплати митних зборів та платежів, а органи ДАІ зобов’язувались не чинити перешкод у реалізації права власності на автомобіль.

Працівники УБОЗ, взявши пояснення з громадяни, які нібито стали «власниками» престижних іномарок, викрили зловмисників в незаконних махінаціях, організованих заради незаконного набуття і оформлення права власності на вищевказані автомобілі.