Директор столичного ринку: кияни скаржаться на якість м`яса з Держкомрезерву

Сьогодні директор столичного Володимирського ринку Лариса ЯРОШЕВИЧ повідомила, що низька якість м`яса, яке надійшло на ринок з Держкомрезерву, не дозволяє повною мірою задовольнити споживачів і викликає нарікання з боку покупців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЯРОШЕВИЧ повідомила журналістам.

Вона нагадала, що після того як перед Великоднем злетіли ціни на різні продукти харчування, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся із закликом до уряду про виділення з ресурсів Держкомрезерву м`яса за доступною ціною.

«Проте почалися всілякі політичні спекуляції з боку урядових структур стосовно того, що комунальні ринки столиці, до яких відноситься і Володимирський ринок, відмовляються продавати це м`ясо. Це неправда. Володимирський ринок своєчасно забезпечив торгові місця та продавців, доставку й обробку м`яса. У свою чергу, дуже низька якість м`яса, що надійшло від Держкомрезерву викликає безліч нарікань з боку покупців», - повідомила директор Володимирського ринку.

Вона зазначила, що, не дивлячись на це, Держкомрезерв 29 квітня 2008 р. розіслав листи, у яких повідомляв про збільшення відпускної ціни на м`ясо з 18 до 21 грн/кг.

«1 травня представники Держкомрезерву прибули перевірити організацію торгівлі цим м`ясом на нашому ринку. І не могли заперечити очевидного, що для цього були створені всі умови. Проте, після того як відвідувачі ринку дізналися про те, хто ці люди, і м`ясо якої якості вони пропонують киянам, їх обуренню не було меж. Про це перевіряючим були висловлені прямі претензії з боку покупців. Спроби високих чиновників Кабміну зробити собі піар на дешевому м`ясі низької якості були припинені самими киянами, які не дозволили себе ошукати», - заявила Л.ЯРОШЕВИЧ.