МЗС готує репатріацію тіла загиблої українки на Батьківщину

За повідомленням Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, 1 травня на автостраді Шарм Ель-Шейх – Каїр внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула громадянка України та троє отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на даний час Посольством України в АРЄ опрацьовуються питання щодо оформлення проїзних документів постраждалим особам.

Водночас здійснюється процедура підготовки до репатріації тіла загиблої українки на Батьківщину.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня автобус з іноземними туристами, що прямував вранці з популярного курорту Шарм Ель-Шейх до Каїра, не вписався в поворот, перекинувся і згорів. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП 9 осіб загинуло і близько 30 отримали травми.

В автобусі перебували 40 туристів з України, Росії, Великої Британії, Канади, Італії.