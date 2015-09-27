Шкіряк: Теракт під будівлею Одеського управління СБУ - "прямий наказ Путіна"

«Увага! Нинішній теракт в Одесі - прямий наказ Путіна ... У тому, що цей злочин - справа рук ФСБ Росії, ніяких сумнівів. Варто відзначити, що черговий терористичний акт російських спецслужб на території України був чітко спланованим заздалегідь. Його головна мета - залякування та попередження», - написав Шкіряк.

Він вважає, що зараз у плани терористів не входили людські жертви - чітко відстежувалося, щоб під час вибуху поруч нікого не було. Саме тому, як зазначає Шкіряк, обрали вдалий час для дистанційного приведення в дію вибухового пристрою. Радник міністра не виключає, що «ворог може діяти і руками прикуплених ними, так званих «патріотичних формувань», для ще більшої дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні».

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«Головний тіньовий замовник терактів 31 серпня під ВР і 27 вересня в Одесі - Кремль! Це провокаційний сигнал Путіна перед його виступом на Генасамблеї ООН. Таким чином, російський диктатор шантажує Україну і весь цивілізований світ! Мовляв, дивіться, ми все можемо і типу "не при справах». Враховуючи ще й події в Сирії, дії російського агресора цілком передбачувані й очевидні», - заявив Шкіряк.

За його словами, в даний час в Одесі проходять контртерористичні заходи із залученням спецпідрозділів МВС, Нацгвардії, СБУ. У дію введено план «Перехоплення».

Як повідомляв УНІАН, близько 5.00 27 вересня до міліції надійшло повідомлення про те, що в центральній частині Одеси невідомі привели в дію вибуховий пристрій біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташованому на вул. Єврейській, 43.

У 4-поверховому будинку «сталінської споруди», в якому розташовується регіональне управління СБУ, вибито вікна, пошкоджено двері, стіни будівлі. Крім того, серйозно постраждали будинки в прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, розташована за 200 метрів від місця НП, а також припарковані поруч автомобілі.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

За попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою дорівнює від п'яти до шести кілограмів у тротиловому еквіваленті.