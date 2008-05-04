Забруднену соняшникову олiю з України виявили у Швейцарiї

Причому частину її вже продано, повiдомила в недiлю прес-секретар Федерального управлiння охорони здоров`я Швейцарiї Сабiна Мюллер.

На iнтернет-сайтi управлiння поширено рекомендацiю приватним пiдприємцям i пiдприємствам вилучити з продажу цю олiю, а також продукти, в яких її вмiст перевищує 10%.

У цьому ж повiдомленнi зазначається, що виявленi в олiї «стороннi продукти не несуть шкоди здоров`ю», проте «з такими забрудненнями просто не можна миритися».

До Європи, здебiльшого до країн ЄС, надiйшло 40 тисяч лiтрiв такої олiї. Її вже виявили раніше у Великобританiї, Iспанiї, Iталiї, Нiдерландах i Францiї.

Причину забруднення наразi не виявлено.

Радіо "Свобода"