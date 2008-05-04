Забруднену соняшникову олiю з України виявили у Швейцарiї
17:05, 04 травня 2008Суспільство
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До Європи надiйшло 40 тисяч лiтрiв продукту
Причому частину її вже продано, повiдомила в недiлю прес-секретар Федерального управлiння охорони здоров`я Швейцарiї Сабiна Мюллер.
На iнтернет-сайтi управлiння поширено рекомендацiю приватним пiдприємцям i пiдприємствам вилучити з продажу цю олiю, а також продукти, в яких її вмiст перевищує 10%.
У цьому ж повiдомленнi зазначається, що виявленi в олiї «стороннi продукти не несуть шкоди здоров`ю», проте «з такими забрудненнями просто не можна миритися».
До Європи, здебiльшого до країн ЄС, надiйшло 40 тисяч лiтрiв такої олiї. Її вже виявили раніше у Великобританiї, Iспанiї, Iталiї, Нiдерландах i Францiї.
Причину забруднення наразi не виявлено.
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