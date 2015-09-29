Блокада Криму: учасники акції готові пускати "гумконвої" в обмін на політв'язнів

Про це повідомив один з ініціаторів «цивільної» блокади Криму, власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, передає "Крим.Реалії".

Наголошується, що кримських татар пропонували обміняти на російських військовополонених. Однак, за словами власника ATR, оргкомітет акції відкинув цю пропозицію.

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«Ми прийняли рішення, що терористів на патріотів обмінювати не будемо. Якщо будемо міняти, то на гумконвої, які будуть йти під українськими прапорами у бік Криму. Якщо вони приймуть таке рішення, ми відправимо будь-яку кількість продуктів за наших хлопців, які там перебувають», – сказав він.

Наголосимо, що наразі підтвердження інформації про пропозицію обміну з інших джерел немає.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція із блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції беруть участь кримські татари, активісти "Правого сектору" та інших організацій.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.