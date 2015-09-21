Продовольча блокада анексованого Криму: як це відбувається (фоторепортаж)

Як повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, з водіями вантажівок не було прямих конфліктів, але були дуже гарячі і жваві дискусії. Він зазначив, що вчора було зупинено рух вантажних автомобілів на всіх дорогах, які ведуть на півострів.

Тим часом, як заявила координаційна рада акції, через адміністративний кордон в анексований Крим безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

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Ініціатори блокади відзначають: українські компанії повинні припинити торговельні відносини з окупованим Російською Федерацією Кримом.

Як повідомляло УНІАН, 20 вересня о 12.00 кримські татари та інші активісти почали продовольчу блокаду анексованого Криму. Вони перекрили для вантажного транспорту всі пункти пропуску на адміністративному кордоні з материковою Україною.