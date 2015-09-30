Туск заявив, що звинувачувати Європу в байдужості до біженців - це суцільне лицемірство

Звинувачення деяких країн у тому, що Європа - це приклад поганого поводження по відношенню до прохачів притулку - це суцільне лицемірство.

Про це заявив генеральний секретар Ради ЄС Дональд Туск, виступаючи на Генасамбелії ООН у Нью-Йорку, передає Європейська правда.

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"Якщо в Європі точаться дискусії щодо квот на переселення, це тому, що нам не байдуже. Це відбувається тому, що ми прагнемо бути максимально ефективними і максимально всеосяжним. Але квоти - це тільки частина того, що Європа робить, щоб допомогти тим, хто тікає від війн і переслідувань. Багато країн, представлені тут вирішували цю проблему набагато більш простим способом, а саме, не дозволяючи мігрантам і біженцям в'їзд на їх територію. Тому припускати, що Європа - це приклад поганого поводження або байдужості по відношенню до прохачів притулку - це суцільне лицемірство", - сказав Туск.

За його словами, міграційна криза потребує глобального вирішення і вимагає глобальної солідарності.

"Кожен з нас може запропонувати допомогу біженцям. І ті, хто не хочуть, принаймні не повинен приховувати свою байдужість, критикуючи Європу, що нібито ми дуже мало робимо", - підкреслив він.

Туск зазначив, що не варто плекати ілюзій про швидке вирішення кризи у Сирії.

"Криза в Сирії не буде вирішена без спільного знаменника інтересів між регіональними гравцями. Але мирний план не повинен бути тільки лише формулою для визначення нового поділу на сфери впливу. Тут, в Організації Об'єднаних Націй, ми повинні говорити не тільки про інтереси регіональних держав, але насамперед про інтереси мільйонів сирійців, в тому числі внутрішньо переміщених осіб і біженців", - сказав він.

"Боротьба з тероризмом - це без сумніву важливо в даному контексті, тому ми вітаємо той факт, що цією метою є отримання підтримки нових і зовсім несподіваних союзників. Але ми не можемо випустити з уваги той факт, що багато біженців тікають від державного тероризму у Сирії", - відзначив Туск.

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Генсек нагадав, що біженці тікають не тільки від терористів, але і від дій президент Башара Асада.

"Сьогодні коло прихильників ідеї про те, що Башар Аль-Асад повинен бути частиною перехідного процесу в Сирії зростає. Але ми не повинні забувати, що мільйони людей відчули на собі його страхітливі методи, коли він намагався досягти стабільності в Сирії. Під час моїх поїздок в регіон, мені сказали, що перемога Асада призведе лише до іншого результату. Єдина мета мирного плану для Сирії - зробити все можливе для людей, щоб знову почати вести нормальне життя в регіоні", - підкреслив Туск.