Для в'їзду в Польщу представник окупаційної влади Криму змінив прізвище

За інформацією міністра закордонних справ Польщі Гжегожа Схетини, на паспортному контролі помилилися через те, що Дмитро Полонський змінив прізвище, ТАСС.

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"Він (Полонський) знаходиться в санкційних списках і повинен був бути затриманий польською прикордонною охороною. У санкційних списках було одне прізвище, а в його паспорті - інше, - повідомив Гжегож Схетина. - Тому прикордонна охорона не зорієнтувалася".

Польський міністр запевнив, що подібне більше не повториться і пообіцяв "дуже ретельно перевіряти такі випадки в майбутньому".

У Польщі кримський чиновник зміг виступити на нараді ОБСЄ і зачитав підготовлену доповідь про життя після анексії Криму Росією. Він піддав критиці звіт місії ОБСЄ з оцінки становища у сфері прав людини на півострові, назвавши його збіркою "повної брехні, сфабрикованих фактів, недоведених звинувачень".