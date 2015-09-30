У МЗС назвали участь окупаційної влади Криму у конференції ОБСЄ провокацією Кремля

Про це йдеться в коментарі посольства України в Польщі, повідомили в прес-службі МЗС України.

«Намагання Росії проштовхнути в завуальованій формі представників окупаційної влади Криму в коло міжнародної організації, щоб хоча у такий спосіб нібито легітимізувати їхню присутність на міжнародній арені, є черговою провокацією Кремля»,- зазначається в коментарі.

В МЗС наголосили, що цим Росія вкотре не лише порушує норми міжнародного права, але й вдається до підступних маніпуляцій та зловживань нормами і принципами ОБСЄ.

В коментарі зазначається, що Полонський зареєструвався для участі у цьогорічній нараді ОБСЄ з людського виміру як представник т.зв. громадської організації «російська спільнота Криму», однієї з багатьох громадських організацій, для яких цей захід повністю відкритий, відповідно до мандату Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини у Варшаві.

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Натомість, наголосили в МЗС, для внутрішнього російського споживача та мешканців окупованого Криму ця особа представляє себе як так званий «віце-прем’єр Криму».

«Жодна офіційна делегація, окрім РФ, на нараді ОБСЄ не визнає його у цьому статусі, як і не визнає нелегальну анексію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь»,- зазначається в коментарі.

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В МЗС зауважують, що АР Крим є і залишатиметься невід’ємною частиною суверенної території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією шляхом прямої збройної агресії.

«Цю позицію цілком поділяє міжнародне співтовариство та рішуче засуджує Російську Федерацію за нелегальну анексію кримського півострова і триваючу агресію Росії на сході України»,- наголошують в МЗС.

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Як повідомили ЗМІ, Полонський бере участь в роботі оглядової конференції Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ по виконанню зобов’язань в галузі людського виміру, яка відбувається у Варшаві. Полонський зазначив, що бере участь в роботі форуму БДІПЛ ОБСЄ як член президії Руської громади Криму.